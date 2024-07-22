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Сборная Татарстана завоевала 17 кубков на состязаниях беспилотников на Сахалине
Сборная Татарстана завоевала 120 медалей и 17 кубков, в том числе три Гран-при абсолютного чемпионства, на национальных соревнованиях по беспилотной авиации, которые состоялись в Южно-Сахалинске в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024». Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.
Состязания проходили с 8 по 21 июля по 30 дисциплинам, относящимся к таким тематическим направлениям, как инженерное, военно-тактическое и спортивное. В них приняли участие более 500 разработчиков, студентов и школьников старше 14 лет из 63 регионов России.
Татарстан на турнире представили 19 школьников и 13 студентов из семи образовательных организаций. Их сопровождали пять экспертов и представителей АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
Основными организаторами мероприятия выступили Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО «Платформа НТИ», Фонд НТИ и «Университет-2035».
Помимо прочего, на площадках интенсива была организована демонстрация современных комплексов защиты от беспилотников, отработка технологий обнаружения, сопровождения и подавления дронов, замечает ТАСС.
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