Сборная Татарстана завоевала 17 кубков на состязаниях беспилотников на Сахалине

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Сборная Татарстана завоевала 120 медалей и 17 кубков, в том числе три Гран-при абсолютного чемпионства, на национальных соревнованиях по беспилотной авиации, которые состоялись в Южно-Сахалинске в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024». Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Состязания проходили с 8 по 21 июля по 30 дисциплинам, относящимся к таким тематическим направлениям, как инженерное, военно-тактическое и спортивное. В них приняли участие более 500 разработчиков, студентов и школьников старше 14 лет из 63 регионов России.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Татарстан на турнире представили 19 школьников и 13 студентов из семи образовательных организаций. Их сопровождали пять экспертов и представителей АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Основными организаторами мероприятия выступили Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО «Платформа НТИ», Фонд НТИ и «Университет-2035».

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Помимо прочего, на площадках интенсива была организована демонстрация современных комплексов защиты от беспилотников, отработка технологий обнаружения, сопровождения и подавления дронов, замечает ТАСС.

Событие было призвано способствовать реализации основных задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.