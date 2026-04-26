26 апреля 2026 21:03

Сборная Татарстана завоевала 16 медалей на чемпионате России по хапкидо в Казани

В Казани с 24 по 26 апреля прошел чемпионат и первенство России по хапкидо, являющиеся отбором на мировое первенство.

Взрослые (1 место):

  • Захар Басов (весовая категория до 54 кг)
  • Камиль Гинатулин (до 58 кг)
  • Ростислав Птицын (до 68 кг)
  • Семен Фролов (до 74 кг)
  • Даниил Жданов (до 80 кг)
  • Эмиль Алиев (до 87 кг)
  • Анастасия Погорелова (до 57 кг)

Юниоры и юниорки 15-17 лет (1 место):

  • Полина Шмелькова (до 55 кг) — тренер Кузяхметов
  • Полина Широбокова (до 49 кг) — Кузяхметов
  • Лиана Половкова (до 42 кг) — Салахутдинова
  • Малика Рашитова (до 44 кг) — Салахутдинова
  • Аделина Яруллина (до 46 кг) — Салахутдинова

Юниоры 15-17 лет (2 и 3 места):

  • Владислав Акулов (до 68 кг) — 2 место (Салимуллин)
  • Виктория Дорофеева (до 42 кг) — 2 место (Салимуллин)
  • Вадим Дмитриев (до 55 кг) — 2 место (Салимуллин)
  • Евгений Гришин (до 55 кг) — 3 место (Салимуллин)
  • Султан Хасбиуллин (до 73 кг) — 3 место (Салахутдинова)

Юноши и девушки 12-14 лет (1 место):

  • Азалия Гатауллина (до 29 кг) — Салахутдинова
  • Амина Сабанчеева (до 37 кг) — Габдульбаров Б.
  • Варвара Воробьева (до 47 кг) — Габдульбаров Б.
  • Ранель Мирсияпов (до 57 кг) — Тельнов
  • Айсылу Мустафина (до 51 кг) — Габдульбаров Р.

Юноши и девушки 12-14 лет (2 и 3 места):

  • Амир Сатаров (до 41 кг) — 2 место (Салимуллин)
  • Инесса Сурина (до 29 кг) — 2 место (Леваев)
  • Амина Саитграеева (до 59 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
  • Тимур Андарзянов (свыше 65 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
  • Арина Игнатьева (до 55 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
  • Азалия Шигапова (до 44 кг) — 3 место (Габдульбаров Б.)
  • Виктория Исакова (до 33 кг) — 3 место (Салимуллин)

Фото: Предоставлено ФСО «Динамо»

