Сборная Татарстана завоевала 16 медалей на чемпионате России по хапкидо в Казани
Сборная Татарстана завоевала 16 медалей на чемпионате России по хапкидо в Казани
В Казани с 24 по 26 апреля прошел чемпионат и первенство России по хапкидо, являющиеся отбором на мировое первенство.
Взрослые (1 место):
- Захар Басов (весовая категория до 54 кг)
- Камиль Гинатулин (до 58 кг)
- Ростислав Птицын (до 68 кг)
- Семен Фролов (до 74 кг)
- Даниил Жданов (до 80 кг)
- Эмиль Алиев (до 87 кг)
- Анастасия Погорелова (до 57 кг)
Юниоры и юниорки 15-17 лет (1 место):
- Полина Шмелькова (до 55 кг) — тренер Кузяхметов
- Полина Широбокова (до 49 кг) — Кузяхметов
- Лиана Половкова (до 42 кг) — Салахутдинова
- Малика Рашитова (до 44 кг) — Салахутдинова
- Аделина Яруллина (до 46 кг) — Салахутдинова
Юниоры 15-17 лет (2 и 3 места):
- Владислав Акулов (до 68 кг) — 2 место (Салимуллин)
- Виктория Дорофеева (до 42 кг) — 2 место (Салимуллин)
- Вадим Дмитриев (до 55 кг) — 2 место (Салимуллин)
- Евгений Гришин (до 55 кг) — 3 место (Салимуллин)
- Султан Хасбиуллин (до 73 кг) — 3 место (Салахутдинова)
Юноши и девушки 12-14 лет (1 место):
- Азалия Гатауллина (до 29 кг) — Салахутдинова
- Амина Сабанчеева (до 37 кг) — Габдульбаров Б.
- Варвара Воробьева (до 47 кг) — Габдульбаров Б.
- Ранель Мирсияпов (до 57 кг) — Тельнов
- Айсылу Мустафина (до 51 кг) — Габдульбаров Р.
Юноши и девушки 12-14 лет (2 и 3 места):
- Амир Сатаров (до 41 кг) — 2 место (Салимуллин)
- Инесса Сурина (до 29 кг) — 2 место (Леваев)
- Амина Саитграеева (до 59 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
- Тимур Андарзянов (свыше 65 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
- Арина Игнатьева (до 55 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)
- Азалия Шигапова (до 44 кг) — 3 место (Габдульбаров Б.)
- Виктория Исакова (до 33 кг) — 3 место (Салимуллин)
Фото: Предоставлено ФСО «Динамо»