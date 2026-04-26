Сборная Татарстана завоевала 16 медалей на чемпионате России по хапкидо в Казани

В Казани с 24 по 26 апреля прошел чемпионат и первенство России по хапкидо, являющиеся отбором на мировое первенство.

Взрослые (1 место):

Захар Басов (весовая категория до 54 кг)

Камиль Гинатулин (до 58 кг)

Ростислав Птицын (до 68 кг)

Семен Фролов (до 74 кг)

Даниил Жданов (до 80 кг)

Эмиль Алиев (до 87 кг)

Анастасия Погорелова (до 57 кг)

Юниоры и юниорки 15-17 лет (1 место):

Полина Шмелькова (до 55 кг) — тренер Кузяхметов

Полина Широбокова (до 49 кг) — Кузяхметов

Лиана Половкова (до 42 кг) — Салахутдинова

Малика Рашитова (до 44 кг) — Салахутдинова

Аделина Яруллина (до 46 кг) — Салахутдинова

Юниоры 15-17 лет (2 и 3 места):

Владислав Акулов (до 68 кг) — 2 место (Салимуллин)

Виктория Дорофеева (до 42 кг) — 2 место (Салимуллин)

Вадим Дмитриев (до 55 кг) — 2 место (Салимуллин)

Евгений Гришин (до 55 кг) — 3 место (Салимуллин)

Султан Хасбиуллин (до 73 кг) — 3 место (Салахутдинова)

Юноши и девушки 12-14 лет (1 место):

Азалия Гатауллина (до 29 кг) — Салахутдинова

Амина Сабанчеева (до 37 кг) — Габдульбаров Б.

Варвара Воробьева (до 47 кг) — Габдульбаров Б.

Ранель Мирсияпов (до 57 кг) — Тельнов

Айсылу Мустафина (до 51 кг) — Габдульбаров Р.

Юноши и девушки 12-14 лет (2 и 3 места):

Амир Сатаров (до 41 кг) — 2 место (Салимуллин)

Инесса Сурина (до 29 кг) — 2 место (Леваев)

Амина Саитграеева (до 59 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)

Тимур Андарзянов (свыше 65 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)

Арина Игнатьева (до 55 кг) — 2 место (Габдульбаров Б.)

Азалия Шигапова (до 44 кг) — 3 место (Габдульбаров Б.)

Виктория Исакова (до 33 кг) — 3 место (Салимуллин)

Фото: Предоставлено ФСО «Динамо»