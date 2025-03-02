Сборная Татарстана заняла первое и второе места на Чемпионате России по лыжам
Сегодня в казанском поселке Мирный завершились гонки Чемпионата России в рамках смешанной эстафеты.
Первое место заняла команда «Республика Татарстан – 2», в которую входили Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев. Серебро взяла команда «Республика Татарстан – 1», в составе который выступали Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов. Третьими пришли лыжники из команды «Тюменская Область – 1»: Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова и Александр Терентьев.
Напомним, Чемпионат России по лыжам в Казани завершится 9 марта. Следующие гонки пройдут 4 марта по дисциплине «спринт классическим стилем».
Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжным гонкам.