На чемпионате WorldSkills Russia в Уфе выступят 164 татарстанца

Сборная Татарстана 22 августа отправится на финал IX Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

«Татарстан на национальном первенстве в Уфе представят 164 конкурсанта, 73 из них выступают во взрослой категории, 54 — в юниорской, а также 127 экспертов-тренеров. За призовые места сборная Татарстана поборется в 127 компетенциях», — отмечается в сообщении.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Уфе с 25 по 29 августа. Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors — школьников до 16 лет.

Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям и 51 компетенции направления WorldSkills Russia Juniors, разделенным на семь блоков. Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 — юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.