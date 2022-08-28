Сборная Татарстана выиграла «золото» ватерпольного турнира Спартакиады

Сборная Татарстана, которую на Всероссийской Спартакиаде представлял казанский «Синтез», выиграла мужской ватерпольный турнир. Сегодня в финале казанцы обыграли столичное «Динамо» (сборная Москвы) со счетом 9:5.

Команды уже встречались в рамках группового турнира, где казанцы победили. И вот вторую победу «Синтез» одержал уже в финале.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, 3:3 перед большим перерывом. Решающей же стала вторая половина. Казанцы лишь в третьей четверти впервые повели в счете после броска Аскара Махиянова, 4:3. После этого «Синтез» инициативы из своих рук не упустил т заслуженно выиграл со счетом 9:5.

Таким образом, действующий чемпион России и обладатель Кубка поддержал успех земляков из волейбольного «Зенита-Казань» на Спартакиаде.

Сборная Татарстана – сборная Москва 9:5 (2:2, 1:1, 3:2, 3:0)

Мячи за сборную Татарстана забросили: Латыпов (2), Пронин (2), Лазарев (2), Сучков (1), Махиянов (1), Лисунов (1).