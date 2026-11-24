Спартакиада МЧС России среди Главных управлений по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа — это соревнования, которые идут весь год. Команды шести республик (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермского края и семи областей состязались по семи видам спорта: лыжные гонки, плавание, легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, настольный теннис и гиревой спорт.

Путь к первому месту был по-настоящему упорным. Особенно ярко татарстанские спортсмены проявили себя на легкоатлетическом этапе в Уфе: сборная татарстанского главка обошла команды из тринадцати регионов округа и заняла первое общекомандное место, а несколько атлетов поднялись на пьедестал и в личных зачётах. На остальных этапах — от лыжных гонок до гиревого спорта — команда стабильно держалась в лидерах. Именно эта собранность на протяжении всего года и принесла вершину итогового протокола.

«Первое общекомандное место в Поволжье — наглядное подтверждение того, что сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан находятся в отличной физической форме и готовы выполнять задачи любой сложности. Это заслуга всей команды: спортсменов, тренеров и руководства Главного управления, которое уделяет физической подготовке личного состава постоянное внимание. Впереди — всероссийский этап Спартакиады МЧС России, где команде предстоит защищать честь Приволжского федерального округа среди сильнейших сборных страны», — отметил начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

