Сборная Татарстана выиграла мужской волейбольный турнир Спартакиады

Сегодня в финальном матче мужского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады сборная Татарстана, которую представлял «Зенит-Казань», обыграла сборную Санкт-Петербурга («Зенит») со счетом 3:0.

Первый сет прошел в равной борьбе. Решающими стали два подряд эйса Сурмачевского, после чего казанцы пошли в отрыв. Точку в партии поставил Вольвич, 25:20. Во второй партии казанцы аналогично. И на этот раз точку в сете поставил Вольвич, 25:20.

Совершенно иначе прошел третий сет, в котором долгое время питерцы уверенно вели в счете. Не без труда, но татарстанцы выровняли борьбу. В решающий момент сказалось более высокое мастерство и сыгранность подопечных Алексея Вербова. «Зенит-Казань» вырвал партию — 25:23 и выиграл Спартакиаду.

«Зенит-Казань» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)