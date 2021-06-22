Сборная Татарстана выиграла молодежный чемпионат России по легкой атлетике

Сборная Республики Татарстан заняла первое место в командном зачете на прошедшем в Челябинске молодежном первенстве России по легкой атлетике. Всего в турнире приняли участие более 500 спортсменов в возрасте до 23 лет. Татарстан представляли 40 атлетов.

В беге на 110 метров с барьерами победу одержал Семен Манаков (13,98 сек.), а забеге на 100 метров 3-е место занял Дмитрий Елисеев (10,55 сек.).

Три награды привезли из Челябинска девушки. В беге на 5000 метров 1-е место заняла София Вахрушева (16 мин 14,21 сек.), в семиборье лучшей стала Юлия Сахацкая, а в беге с барьерами на 100 метров бронзу завоевала Мария Урбэн (13,71 сек.).

Таким образом, татарстанские легкоатлеты завоевали 5 медалей. Всего за 3 дня соревнований было разыграно 42 комплекта наград, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.