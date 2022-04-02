news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 апреля 2022  22:07
Cергей Гаврилов

Сборная Татарстана выиграла чемпионат России по водному поло

news_top_970_100

Юношеская сборная нашей республики по водному поло (до 18 лет) стала чемпионом страны, сообщает пресс-служба казанского «Синтеза».

Финал первенства страны проходил в Пензе. По ходу турнира команда из Татарстана выиграли 5 матчей из пяти. А в золотом финале уверенно обыграли команду Астраханской области.

Цвета сборной республики защищали пятеро игроков «Синтез-УОР»: Раиль Тазеев, Богдан Комаров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров. Тренировали сборную Николай Шепелев и Евгений Ярощук. Напомним, что «Синтез-УОР» это молодежная команда казанского «Синтеза», третий год подряд ставшего чемпионом страны.

#водное поло #синтез
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное