Сборная Татарстана выиграла чемпионат России по водному поло

Юношеская сборная нашей республики по водному поло (до 18 лет) стала чемпионом страны, сообщает пресс-служба казанского «Синтеза».

Финал первенства страны проходил в Пензе. По ходу турнира команда из Татарстана выиграли 5 матчей из пяти. А в золотом финале уверенно обыграли команду Астраханской области.

Цвета сборной республики защищали пятеро игроков «Синтез-УОР»: Раиль Тазеев, Богдан Комаров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров. Тренировали сборную Николай Шепелев и Евгений Ярощук. Напомним, что «Синтез-УОР» это молодежная команда казанского «Синтеза», третий год подряд ставшего чемпионом страны.