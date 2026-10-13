Сборная Татарстана вошла в пятерку лучших по итогам Спартакиады народов России

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Завершились состязания II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2026 года. Сборная Республики Татарстан заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей: 19 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Спартакиада, проходившая на спортплощадках семи регионов, началась 1 августа и завершилась 10 октября. Ее финальным аккордом стали состязания по серфингу.

В частности, Казань приняла состязания по 11 видов спорта. Речь идет о регби-7 (мужчины и женщины), скейтбординге, софтболе (женщины), футболе (женщины), конном спорте, гребле на байдарках и каноэ, гребном спорте, спортивной гимнастике, флаг-футболе (женщины), бейсболе (мужчины), пулевой стрельбе. При проведении Спартакиады в столице Татарстана оказались задействованы семь современных спортивных объектов.

«Казань в очередной раз подтвердила статус одного из ведущих спортивных центров страны, приняв соревнования такого масштаба. Отдельно хочется отметить результаты нашей сборной Республики Татарстан: 50 медалей и четвертое место в общекомандном зачете – показатель качественной системной работы по подготовке спортсменов, которые готовы защищать честь не только республики, но и России», – подчеркнул министр спорта РТ Владимир Леонов.

Всего участники турнира разыграли 362 комплекта наград в 44 спортивных дисциплинах. Он объединил свыше 7 тыс. спортсменов из 82 субъектов Федерации.

Соревнования проводились в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в рамках реализации государственной программы «Спорт России». Турнир стал главным внутрироссийским стартом сезона, а также одним из основных этапов отбора в сборную страны к играм XXXIV летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.