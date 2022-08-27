Сборная Татарстана сыграла вничью с «Красной Армией» в рамках гала-матча в Казани

В Казани в рамках фестиваля хоккея «Золотая шайба» на лед Дворца спорта вышли команда «Красная Армия» министра спорта РФ Олега Матыцина, а также Сборная Татарстана мэра Казани Ильсура Метшина.

Стоит отметить, что участие в матче приняли также известные российские хоккеисты Алексей Морозов, Евгений Медведев, Данис Зарипов, Алексей Терещенко, Степан Захарчук, Дмитрий Обухов, Игорь Щадилов, Александр Степанов, Андрей Свечников и другие.

Сам гала-матч завершился результативной ничьей 8:8.

Напомним, Казань станет площадкой для проведения суперфинала Всероссийского турнира «Золотая шайба» сезона 2022/2023.

На фестивале хоккея 27 августа состоится церемония передачи столице Татарстана флага соревнований.