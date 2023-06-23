Сборная Татарстана победила в общекомандном зачете «Динамовских спортивных игр»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани завершились первые «Динамовские спортивные игры», посвященные 100-летию образования спортивного общества «Динамо». За медали боролись около 2 тыс. сильнейших спортсменов из 67 регионов России, а также Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Беларуси. В общекомандном зачете победу одержала сборная Татарстана.

С 15 по 21 июня соревнования проходили по 13 видам спорта: стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, легкая атлетика, самбо, боевое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание, гиревой спорт, бильярд и пулевая стрельба. Соревнования проводились в 2 этапа.

Сборная Татарстана заняла первые места в мужском и женском турнирах по пляжному волейболу, серебро – в пляжном волейболе-микст. В классическом волейболе золотые медали вновь получила татарстанская команда, как в мини-футболе в категории старше 35 лет.

Таким образом, в общекомандном зачете третье место досталось команде из Узбекистана, второе место – Санкт-Петербург и Ленинградская область, а первое место заняла сборная Республики Татарстан.

Победителей наградили на церемонии закрытия игр, которая прошла 21 июня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Награды победителям вручали председатель «Динамо» Анатолий Гулевский, руководитель Администрации Раиса РТ, председатель татарстанского «Динамо» Асгат Сафаров, а также спортсмены – заслуженные мастера спорта и другие почетные гости, сообщает пресс-служба Раиса РТ.