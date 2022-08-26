Сборная Татарстана по хоккею на траве обыграла Москву и вышла в полуфинал Спартакиады

Сегодня в Казани определились полуфиналисты мужского турнира по хоккею на траве Всероссийской Спартакиады сильнейших. Одним из них стали динамовцы Казани, выступающие на турнире под флагом сборной Республики Татарстан.

Хозяева турнира сегодня выиграли у сборной Москвы, представленной «ЦОП Москомспорта», со счетом 9:1.

Голы у казанцев забили: Матковский, Соболевский, Гилев (2), Фаттахов (2), Майоров, Амиров. Гол престижа у столичных гостей провел Ношин.

Таким образом, завтра в полуфиналах сыграют Ростовская область («Тана») - Московская область («Динамо-Электросталь») и Республика Татарстан («Динамо-Ак Барс») - Свердловская область («Динамо-Строитель»).