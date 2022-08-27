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Спорт
27 августа 2022  21:03
Cергей Гаврилов

Сборная Татарстана по водному поло вышла в полуфинал Спартакиады

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Сегодня в Москве казанский «Синтез», выступающий на Всероссийской Спартакиаде под знаменами сборной Татарстана, в четвертьфинале разгромил сборную Челябинской области со счетом 26:6 и вышел в полуфинал. Об этом сообщает пресс-служба «Синтеза».

Никаких проблем казанцы в этой встрече не испытали, забивая в каждой из четырех четвертей минимум по шесть мячей и пропуская не более двух. Отметим, что в «Синтезе» забивали сегодня все без исключения полевые игроки. Итог — крупная победа действующего чемпиона России.

Сборная Республики Татарстан - сборная Челябинской области 26:6 (7:1, 6:2, 6:2, 6:1)

 

#водное поло
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