Сборная Татарстана по водному поло вышла в финал Спартакиады

Казанский «Синтез» под флагом сборной Татарстана вышел в финал Всероссийской Спартакиады, обыграв в полуфинале сборную Санкт-Петербурга («Балтика») со счетом 13:11.

Решающим стал рывок татарстанцев в третьей четверти, выигранной со счетом 6:3. В заключительной восьмиминутке «Балтика» едва не переломила ход встречи, выиграв период 5:3, но казанцы сумели удержать свое преимущество.

В финале сборная Татарстана завтра встретится со сборной Москвы («Динамо»), обыгравшей в полуфинале сборную Волгоградской области («Спартак») со счетом 12:8.

Сборная Республики Татарстан - сборная Санкт-Петербурга 13:11 (2:1, 2:2, 6:3, 3:5).



