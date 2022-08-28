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Спорт
28 августа 2022  09:00
Cергей Гаврилов

Сборная Татарстана по водному поло вышла в финал Спартакиады

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Казанский «Синтез» под флагом сборной Татарстана вышел в финал Всероссийской Спартакиады, обыграв в полуфинале сборную Санкт-Петербурга («Балтика») со счетом 13:11.

Решающим стал рывок татарстанцев в третьей четверти, выигранной со счетом 6:3. В заключительной восьмиминутке «Балтика» едва не переломила ход встречи, выиграв период 5:3, но казанцы сумели удержать свое преимущество.

В финале сборная Татарстана завтра встретится со сборной Москвы («Динамо»), обыгравшей в полуфинале сборную Волгоградской области («Спартак») со счетом 12:8.

Сборная Республики Татарстан - сборная Санкт-Петербурга 13:11 (2:1, 2:2, 6:3, 3:5).

 

#водное поло
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