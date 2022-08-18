Сборная Татарстана по водному поло стартует на Спартакиаде

С 20 по 28 августа в Москве пройдёт турнир I Всероссийской «Спартакиады Сильнейших» по водному поло. В соревнованиях примут участие 10 команд субъектов Российской Федерации, а цвета сборной Татарстана будут защищать многократные чемпионы России из казанского «Синтеза». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В состав сборной Республики Татарстан вошли: 11 полевых игроков – Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Артём Одинцов, Адель Латыпов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Эмиль Зиннуров, Даниил Пронин, Егор Ярлыченко, Аскар Махиянов, Адель Аухадеев). А также два вратаря – Игорь Чирков, Владислав Сергеев.

Согласно регламенту соревнований, на групповом этапе 10 сборных разбиты на 2 подгруппы. Соперниками татарстанцев в группе «А» будут Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край и Москва.



В группу «Б» вошли: Волгоградская, Московская и Челябинская области, Красноярский Край и город Санкт-Петербург.

Плей-офф начнётся 26 августа. Он пройдёт по традиционной схеме с четвертьфиналами, полуфиналами и матчами за первое и третье места. Первый чемпион в истории турнира определится 28 августа.