news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
18 августа 2022  17:01
Cергей Гаврилов

Сборная Татарстана по водному поло стартует на Спартакиаде

news_top_970_100

С 20 по 28 августа в Москве пройдёт турнир I Всероссийской «Спартакиады Сильнейших» по водному поло. В соревнованиях примут участие 10 команд субъектов Российской Федерации, а цвета сборной Татарстана будут защищать многократные чемпионы России из казанского «Синтеза». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В состав сборной Республики Татарстан вошли: 11 полевых игроков  – Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Артём Одинцов, Адель Латыпов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Эмиль Зиннуров, Даниил Пронин, Егор Ярлыченко, Аскар Махиянов, Адель Аухадеев). А также два вратаря  – Игорь Чирков, Владислав Сергеев.

Согласно регламенту соревнований, на групповом этапе 10 сборных разбиты на 2 подгруппы. Соперниками татарстанцев в группе «А» будут Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край и Москва.

В группу «Б» вошли: Волгоградская, Московская и Челябинская области, Красноярский Край и город Санкт-Петербург.

Плей-офф начнётся 26 августа. Он пройдёт по традиционной схеме с четвертьфиналами, полуфиналами и матчами за первое и третье места. Первый чемпион в истории турнира определится 28 августа.

#водное поло #спартакиада
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100