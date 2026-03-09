Сборная Татарстана по боксу стала лучшей командой в ПФО

Фото: Федерация бокса России

Сборная команда Татарстана по боксу заняла первое общекомандное место по итогам первенства Приволжского федерального округа среди юношей 13-14 лет, которое прошло в Ижевске. На ринг вышли более 200 спортсменов из 14 регионов страны.

Лучшими в своих категориях стали: Гаврюшин Егор, Минапов Карим и Шиков Денис.

Серебро турнира завоевали: Талипов Риваль (40кг), Хайрутдинов Саид (44кг), Юсупов Альфар (60кг).

На третью ступень пьедестала почёта поднялись: Гильфанов Артемий (42кг), Бажанов Артем (46кг), Гришин Михаил (66кг).

«Выражаем благодарность тренерам и особая благодарность старшему тренеру Гайфуллину Камилю за подготовку и высокий результат наших уважаемых боксеров, а юным спортсменам в дальнейшем успехов и только побед», –поделился с журналистом «Татар-информа» Председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.