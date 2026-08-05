Сборная Татарстана отправилась на окружной финал проекта «МолоТ»

Делегация Татарстана отправилась в Пермь, где с 5 по 9 августа пройдет окружной финал общественного проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ». В сборную республики вошли представители восьми предприятий, которые успешно прошли региональный отбор, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Перед отъездом с участниками встретился министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он пожелал команде успешного выступления, подчеркнул значение проекта для работающей молодежи и поблагодарил предприятия за поддержку сотрудников.

По словам министра, «МолоТ» дает возможность проявить себя в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях, познакомиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом и привезти домой новые идеи.

Кадыров также призвал участников после возвращения делиться полученным опытом с коллегами и активнее участвовать в молодежных проектах, в том числе грантовых конкурсах Росмолодежи.

«МолоТ» объединяет молодых специалистов предприятий Приволжского федерального округа. Участники соревнуются в спортивных, интеллектуальных и творческих дисциплинах.

В программу окружного финала в этом году вошли мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, городошный спорт, спортивное ориентирование, военно-спортивная подготовка, легкоатлетические дисциплины, семейная эстафета, КВИЗ и конкурс видеороликов.

Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В 2026 году региональный отбор «МолоТа» в Татарстане прошел в рамках корпоративных спартакиад и межведомственных спортивно-интеллектуальных соревнований. В них приняли участие представители 109 предприятий республики. Основной охват составил 2 603 человека, а с учетом регистраций – 3 151 участник.

В региональную программу вошли турнир по волейболу в рамках Спартакиады Электропрофсоюза Татарстана, форум «Молодой рационализатор и изобретатель» с отбором по шахматам, зональный этап по эстафетному бегу, соревнования по мини-футболу и настольному теннису, «Кросс корпораций» и туристская эстафета «Марш-бросок».

По итогам отбора в сборную Татарстана вошли представители «Татнефти», «СИБУРа» (Казаньоргсинтез), «Нижнекамскнефтехима», института «ТатНИПИнефть», «Завода Элекон», «КАМАЗа», «НКШ» и «СБО ШИННИК».

Участник сборной, представитель «СИБУРа» (Казаньоргсинтез) Александр Девятов рассказал, что команда отправляется на финал с настроем показать хороший результат. По его словам, участники знают программу соревнований, но уровень соперников смогут оценить только после приезда в Пермь.

Для команды участие в «МолоТе» стало продолжением успешного выступления в корпоративной спартакиаде «СИБУР Холдинга», где она заняла первое место. Теперь спортсмены рассчитывают достойно представить Татарстан на окружном этапе.

Впервые в составе татарстанской делегации в окружном финале выступит семья Тагировых, представляющая «НКШ» и «СБО ШИННИК». Они примут участие в семейной эстафете.

Тагировы рассказали, что их семья регулярно участвует в спортивных мероприятиях. Недавно они победили в городском турнире «Спортивная семья», после чего решили попробовать свои силы на окружном этапе «МолоТа». Теперь семья рассчитывает побороться за победу и достойно представить Татарстан.

В прошлом году в отборочных этапах проекта в Татарстане участвовали 2 217 человек из 34 предприятий. По итогам окружного финала сборная республики заняла пятое место в общекомандном зачете и вошла в число сильнейших команд. Кроме того, татарстанцы завоевали призовые места в шахматах, городошном спорте, легкоатлетической эстафете и беге на 5 тыс. метров.

В этом году сборная Татарстана рассчитывает улучшить прошлогодний результат на окружном финале «МолоТа».

Проект проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Этой осенью также состоятся ставшие традиционными для татарстанских активистов общественный проект ПФО «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт».