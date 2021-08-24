Сборная Татарстана на нацфинале WorldSkills в Уфе выступит в 23 новых компетенциях

В финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет на этой неделе в Башкортостане, сборная Татарстана выступит в 23 новых компетенциях. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

«С каждым годом появляются новые специальности и компетенции, которые трансформируются из предыдущих. Например, компетенция „Цифровой модельер“ корнями вышла из компетенции „Технология моды“. Цифровой модельер — специалист, который использует специальное программное обеспечение на компьютере, полностью разрабатывает модель, дизайн одежды исходя из параметров человека. При помощи специального сканера все данные и параметры переносятся в компьютер. В специальной программе изготавливается макет той или иной одежды: платья или костюма. Компьютер передает всю информацию в раскроечную машину. Машина раскраивает в автоматическом формате, теперь вещь необходимо сшить. В целом республика впервые примет участие в 23 новых компетенциях. Это „Интернет-маркетинг“, „Рекрутинг“, „Цифровое земледелие“ — абсолютно новое направление», — сказал он.

Спикер пояснил, что участники компетенции «Цифровое земледелие» дистанционно, используя цифровые технологии и интернет, могут контролировать весь процесс — от планирования земельных участков и заканчивая их обработкой.

Чемпионат пройдет с 25 по 29 августа на территории нескольких объектов в Башкортостане. Делегация Татарстана будет одной из самых многочисленных на этом соревновании. Ее представят 164 конкурсанта, которые будут соревноваться в 127 компетенциях. 29 августа вечером станут известны имена победителей.