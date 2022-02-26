Сборная Татарстана стала бронзовым призером первенства России по пулевой стрельбе

Сборная Татарстана по пулевой стрельбе заняла третье место на чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрелкового спорта РТ.

Турнир проходит в эти дни в Ижевске. Татарстанские стрелки поднялись на пьедестал почета в упражнении ВП-180, прошедшем в рамках командного турнира по стрельбе из пневматической винтовки.

Евгений Потапов, Никита Маслеников и Артур Мардоян набрали по итогам первого этапа квалификации 923.4 очка, а по итогам второго — 612.2 очка, завоевав путевку в поединок за третье место.

В медальном матче татарстанцы оказались точнее сборной Московской области, которую одолели со счетом 16–10.