Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

фото: championat.com

Команда Швеции одержала победу в женской эстафете 4×6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в финском Контиолахти.

Квартет в составе Линн Естблум, Анны Магнуссон, Ханны и Эльвиры Оберг преодолел дистанцию за 1 час 9 минут 33,2 секунды, допустив четыре промаха и использовав дополнительные патроны.

Серебряные награды завоевали француженки, уступившие 40,6 секунды и потратившие три дополнительных патрона. Замкнули тройку норвежские биатлонистки с отставанием в 1 минуту 6,8 секунды. Они допустили 10 промахов и преодолели один штрафной круг.