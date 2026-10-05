Сборная студенческих отрядов Татарстана заняла второе место на Спартакиаде ПФО

Сборная студенческих отрядов Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете XI Спартакиады студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

В спартакиаде участвовали более 100 человек из восьми регионов ПФО. Они соревновались в пяти дисциплинах. Татарстан представили 22 спортсмена – участники студенческих отрядов разных направлений из семи учебных заведений Казани и Дрожжановского района.

Для многих участников спорт остается важной частью жизни даже во время трудового сезона. Студенты совмещают работу на объектах с тренировками и участвуют в соревнованиях в свободные от работы дни.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что спорт является важной частью жизни движения. По его словам, вместе с трудовой деятельностью студенческие отряды создают для молодых людей возможности для саморазвития в творчестве, спорте, образовании и волонтерстве.

Ислаев подчеркнул, что здоровый образ жизни, командный дух и стремление к победе, которые участники проявляют на соревнованиях, помогают им и в работе, и в учебе. Он также отметил достойное выступление спортсменов, представивших Татарстан на окружном уровне.

Помимо второго места в общекомандном зачете, сборная республики показала высокие результаты в отдельных дисциплинах. Татарстанцы победили в бадминтоне и гонках дронов – одном из самых молодых и технологичных направлений спартакиады.

Третье место команда заняла в тег-регби – динамичной командной игре, которая требует от участников скорости и слаженности. Кроме того, сборная завоевала три призовых места в личных номинациях по сдаче нормативов ГТО. Эти результаты подтвердили высокий уровень физической подготовки участников.

Теперь лучшие спортсмены поборются за главный кубок и возможность войти в сборную Приволжского федерального округа для участия во Всероссийском фестивале спорта. Он пройдет в ноябре в Челябинске.

В состав сборной ПФО уже вошли четыре студента из Татарстана. Они представят республику на всероссийском уровне.

Для студенческих отрядов спортивные соревнования служат не только возможностью проверить свои силы, но и частью корпоративной культуры движения. Они объединяют участников из разных регионов и студенческих отрядов различных направлений.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».