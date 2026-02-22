news_header_top
22 февраля 2026 19:13

Сборная США стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года

В Милане состоялся финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года между сборными США и Канады. Американская команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме и завоевала золотые медали.

На шестой минуте матча счет открыл нападающий сборной США Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны отправил шайбу в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

Канадцы отыгрались на 39-й минуте: защитник Кейл Макар забросил шайбу с передачи Девона Тэйвза. Во втором периоде сборная Канады не реализовала большинство в формате «пять на три», а в третьем периоде обе команды не использовали свои численные преимущества. Вратарь США Коннор Хеллебайк совершил несколько впечатляющих сейвов.

Овертайм прошел по формату «три на три». «Золотую шайбу» забросил Джек Хьюз, принесший сборной США победу и титул олимпийских чемпионов.

Сборная Канады завоевала серебро, бронзовые медали достались команде Финляндии.

#хоккей
