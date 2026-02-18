news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2026 18:13

Сборная Словакии с хоккеистами из КХЛ разгромила Германию и вышла в полуфинал Олимпиады

Читайте нас в
Телеграм
Сборная Словакии с хоккеистами из КХЛ разгромила Германию и вышла в полуфинал Олимпиады
Фото: hclokomotiv.ru

Сборная Словакии стала первым полуфиналистом мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Милане. В четвертьфинальном матче словацкие хоккеисты уверенно переиграли команду Германии с крупным счетом 6:2.

Встреча прошла на арене «Санта-Джулия». В составе победителей дубль оформил Павол Регенда, также отличились Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски и Томаш Татар. У немецкой сборной голы на счету Лукаса Райхеля и Фредерика Тиффельса.

В составе словацкой команды выступают три хоккеиста из клубов Континентальной хоккейной лиги — Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», Адам Лишка из череповецкой «Северстали» и Адам Ружичка из московского «Спартака».

Напомним, мужской олимпийский турнир проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет в нем участвуют игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии.

#Олимпийские игры #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026