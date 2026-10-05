Сборная РТ взяла 13 медалей в финале соревнований по дронам «Архипелаг 2026»

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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сборная Республики Татарстан в финале инженерных состязаний по беспилотным системам «Национальная система соревнований НТИ» завоевала в командном зачете 13 наград: три золотые, семь серебряных и три бронзовые. Также на ее счету первое место в специальной номинации под названием «Аддитивная фабрика „Лучшее представление проектов“».

Соревнования были организованы в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2026», состоявшегося в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В состав сборной вошли 47 участников, которые представляли восемь образовательных организаций и предприятий: КНИТУ-КАИ, КГАУ, Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, Лицей Иннополис, Лицей – инженерный центр Казани, лицей №35 – образовательный центр «Галактика» Приволжского района Казани, особую экономическую зону «Алабуга».

Среди ключевых дисциплин присутствовали автономная инспекция солнечных ферм с выявлением загрязнений и повреждений, мониторинг лесов и обнаружение пожаров, поиск объектов на акваториях, совместная работа дронов и подводных аппаратов, управление роем воздушных и наземных роботов, автономная логистика с дронопортами, киберзащищенное выполнение миссий, цифровое производство и 3D-реинжиниринг.

В общей сложности соревнующимся были предложены 22 дисциплины. Перед конкурсантами поставили задачу объединять воздушные, наземные и подводные платформы, обучать ИИ-модели распознавать объекты, строить алгоритмы роевого взаимодействия и проектировать элементы беспилотных систем.

Помимо прочего, в дни состязаний была организована выставка – конкурс технологических решений «Дрон-гараж». Там участники представили собственные технологические разработки в сфере беспилотных автономных систем, робототехники, цифровых систем, технологий распределенной энергетики, локального искусственного интеллекта, спутниковых сервисов и других инновационных областей.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2026» – площадка для технологических команд, индивидуальных участников, стартапов, университетов, регионов и компаний, развивающих проекты в сфере новых технологий и индустрий. Масштабные мероприятия в раках «Архипелага» проходят с 2018 года. За это время участие в них приняли свыше 50 тыс. человек.