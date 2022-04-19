Сборная РТ стартовала на чемпионате России по стендовой стрельбе

Сегодня в Липецке стартовал розыгрыш Первенства России и Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе. Одной из самых представительных делегаций стала сборная Татарстана, в состав которой вошли 36 спортсменов и 5 тренеров.

Цвета нашей команды защищают молодые, но уже титулованные юниоры, члены сборной России - победители и призеры Первенств Европы и мира: Дарья Лекомцева, Тимур Ананьенок, Алина Ахатова, Кирилл Багров.

Первые медали будут разыграны в трапе 21 апреля. Соревнования завершатся 24 апреля турниром на круглом стенде в миксте, сообщает пресс-служба нашей команды.

