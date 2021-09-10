Сборная России завоевала почти 100 золотых медалей на Играх стран СНГ

В Казани завершился предпоследний день I Игр стран СНГ. С начала соревнований количество золотых наград сборной России достигло 96 — первое место в медальном зачете.

Сегодня представители РФ стали лучшими стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров у девушек (золото и бронза, серебро — у Беларуси), настольном теннисе среди смешанных дуэтов (все медали), брейкинге (золото, серебро — у Беларуси, бронза — у Молдавии).

В турнире дзюдоистов прошло командное первенство, которое выиграли борцы из Узбекистана. Второе место у команды Азербайджана, третье — у России.

Завтра в художественной гимнастике будут разыграны шесть комплектов медалей. В финал в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой пробились по восемь гимнасток, показавших лучшие результаты в квалификации. При этом от одной страны в финал могла отобраться лишь одна спортсменка. Кроме того, завершатся турниры по настольному теннису, футзалу, карате и бадминтону.

Итоги медального зачета за день до завершения игр стран СНГ: Россия — 96 золотых медалей, Узбекистан — 22, Азербайджан — 12.