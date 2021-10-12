Сборная России по футболу выиграла в Словении и вышла в лидеры своей группы

В очередном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу сборная России в Мариборе победила сборную Словении со счетом 2:1 и вышла в лидеры группового турнира.

На местной арене 12 лет назад Россия проиграла Словении (0:1) и не попала на чемпионат мира-2010. То был скандальный матч, нынешний имел не меньшее турнирное значение. Победа практически гарантировала россиянам попадание на ЧМ-2022, поражение сильно ухудшало эти шансы. И Словения в случае победы получала теоретические шансы на продолжение борьбы за путевку на мундиаль.

Напомним, что единственный представитель казанского «Рубина» голкипер Юрий Дюпин остался в Казани, его не взяли в Марибор. В первом тайме хозяева много атаковали, к чему гости были вполне готовы. А при первой возможности россияне убегали в контратаки. И в середине тайма после навеса в штрафную Игорь Дивеев ловко пробил затылком, 0:1. Прошло четыре минуты и счет стал 0:2. Теперь другой защитник сборной России — Георгий Джикия мастерски пробил в падении через себя. Два момента, два гола, великолепная реализация. Но за пять минут до перерыва словенцы провели отличную атаку, которую великолепным ударом в дальний угол завершил Йосип Иличич, 1:2.

И во втором тайме словенцы атаковали больше и опаснее. Забили на 75-й минуте, но из офсайда. Счет не изменился. Сборная России победила и вышла в лидеры группы.

Хорватия сыграла вничью со Словакией (2:2) и за два тура до финиша группового отборочного турнира у лидера группы «Н» – сборной России 19 очков, у сборной Хорватии 17 очков. 11 ноября Россия примет дома Кипр, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией. Победитель группы выходит на чемпионат мира, вторая команда сыграет в стыковых матчах.