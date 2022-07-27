Сборная России выиграла Кубок наций по хоккею на траве в Казани

В Казани завершился Международный турнир по хоккею на траве Кубок наций-2022. В турнире мужских команд победу одержала сборная России.

В решающих матчах в мужском и женском противостоянии сыграли сборные России и Белоруссии.

В мужском турнире вторая российская команда обыграла белорусскую молодежь - 2:1 и стала бронзовым призером соревнований. В финальной встрече первая сборная России уверенно победила национальную сборную Белоруссии – 7:2 и впервые в истории завоевала Кубок наций.

В турнире женских команд в матче за третье место молодежная сборная Белоруссии обыграла российских сверстниц со счетом 2:1. В финале первые сборные России и Белоруссии сыграли вничью 5:5, а по буллитам победу одержали наши гостьи – 3:2.

Напомним, что мужскую сборную России возглавляет заслуженный тренер России Араик Маргарян - главный тренер «Динамо-Ак Барс» (Казань). В тренерском штабе также работали его помощники по клубу Артур Маргарян и Тимур Тимашков.

А в составе главной сборной России сыграли семь динамовцев из Казани. Молодежная сборная России завоевала бронзовые медали турнира. Ее основу также составили игроки «Динамо-Ак Барс».