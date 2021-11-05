Четвертый день чемпионата Европы по плаванию в Казани принес сборной РФ три золота

Четвертый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (25м) в Казани принес сборной России сразу три медали высшего достоинства.

Почин золотым наградам задал Климент Колесников на дистанции 100 метров на спине. Это его вторая высшая награда на Евро-2021, проходящем в казанском Дворце водных видов спорта. На этот раз Климент опередил пловцов из Румынии и Греции.

У женщин чемпионкой Европы во второй раз за четыре дня стала Евгения Чикунова. Сегодня она стала первой на дистанции 200 метров брассом, за ней приплыла серебряным призером Мария Темникова, опередившая итальянку.

И третий золотой дубль оказался на счету Анастасии Кирпичниковой, победившей сегодня на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Серебро и бронза у пловчих из Италии. Наконец бронзовую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал Егор Павлов, уступивший конкурентам из Италии и Венгрии.