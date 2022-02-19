Сборная России установила рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх

Российские спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов завоевали серебряные и бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Таким образом, после этого выступления сборная России установила новый рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх. Теперь в копилке сборной России 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых).

Стоит отметить, что ранее свой лучший результат на зимней Олимпиаде Россия показывала в Сочи – 2014 и в Калгари – 1988, по 29 медалей.

Напомним, в последний день Олимпийских игр наша национальная команда гарантировала себе еще как минимум одну медаль благодаря выходу в финал хоккейной сборной.