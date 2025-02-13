Сборная России сыграет с Замбией, Нигерией и Беларусью

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своем официальном сайте объявила соперников на ближайшие товарищеские матчи.

РФС достиг договоренностей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси об играх в ближайшие окна ФИФА. Матч с Замбией состоится в марте в Москве, точные время и место будут объявлены позже. 6 июня команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией, а 10 июня – с Белоруссией, сообщает источник.

Напомним, в минувшем году сборная России играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).