Сборная России сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде

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Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Нигерии. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» (бывший стадион «Нижний Новгород»).

Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Стадион был построен к чемпионату мира 2018 года и вмещает около 45 тысяч зрителей. Ранее сборная России проводила здесь один матч: в июне 2019 года команда Станислава Черчесова обыграла Кипр (1:0) в квалификации Евро-2020.

Для российской команды это будет третий матч в рамках текущего сбора. Ранее подопечные Валерия Карпина победили Иран (2:0) и разгромили Намибию (6:0).