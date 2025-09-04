Сборная России сыграет с Иорданией в первом контрольном матче

Фото: rfs.ru

Сегодня сборная команда Валерия Карпина примет сборную команды Иордании в первом из двух контрольных матчей международной паузы.

В последних контрольных матчах российская сборная прервала свою победную серию из восьми матчей подряд, сыграв вничью со сборной Нигерии – 1:1. После этого последовала крупная победа над Брунеем – 4:1.

Иорданская национальная команда сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Мексике, США и Канаде. Ближневосточная команда набрала 16 очков и заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед только Южную Корею.

Матч между Россией и Иорданией стартует в 20:00 по московскому времени, на поле «Лукойл Арены».