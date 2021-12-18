Сборная России разгромила Чехию в Москве и одержала третью победу подряд

Сборная России по хоккею сегодня разгромила (5:2) национальную команду Чехию в матче Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Команда Жамнова одержала на турнире третью победу подряд.

Отметим, что первый матч на турнире провел голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, прошлые поединке в воротах россиян отыграл Федотов.

Уже в первом периоде российская сборная забросила три шайбы усилиями Грицюка, Вовченко и Григоренко. Чехи ответили одним голом в исполнении Коваржа. Во втором периоде Григоренко оформил дубль, и еще один гол забил Елесин. В заключительном периоде гости одну шайбу престижа оформили усилиями Гулаша.

Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведет завтра против национальной команды Финляндии. Начало игры в 15:30.



Кубок Первого канала. Россия – Чехия – 5:2 (3:1; 2:0; 0:1)

Голы:

1:0 Грицюк, 0:14

2:0 Вовченко (Коршков, Анисимов) 7:31

3:0 Григоренко (Гусев, Шипачев) 14:08

3:1 Коварж (Фролик, Клок) 18:18

4:1 Григоренко (Гусев, Шипачев) 37:27

5:1 Елесин (А. Марченко, бол.) 39:12

5:2 Гулаш (Шпачек, Ержабек, бол.) 47:36



Сборная России: Билялов (Самонов), Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко; Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк; Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков; Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов.



Вратари: Билялов – Вилл (Грубец, 20:00)

Броски в створ: 23-27

Штраф: 8-6