Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей с Чили и Перу

Фото: rfs.ru

Сборная России потеряла сразу три позиции в обновленном рейтинге ФИФА после ноябрьской международной паузы, и заняла 33-е место, согласно официальному сайту международной футбольной федерации.

Российская команда имеет 1524 очка, тогда как впереди нее расположились сборные Панамы (1540 баллов), Польши (1532 балла) и Уэльса (1529 баллов).

Первое место в мировом рейтинге сохранила сборная Испании, имеющая 1877 пунктов. За испанцами следуют Аргентина (1873 балла) и Франция (1870 баллов).

Общее падение позиций произошло после двух товарищеских матчей команды Валерия Карпина: сначала сборная сыграла вничью с командой Перу (1:1) на петербургской арене «Газпром-Арена», а спустя три дня проиграла Чили со счетом 0:2 в Сочи.