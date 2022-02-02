Сборная России по хоккею вылетела в Пекин

Мужская сборная России по хоккею вылетела вечерним рейсом в Пекин, где 9 февраля начнется хоккейный турнир XXIV Зимних Олимпийских игр, об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В столицу КНР команда прибудет утром 3 февраля и после сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта в гостиницу на карантин. Ранее не без скандала хоккейная сборная отказалась лететь на олимпиаду одним бортом с представителями других видов спорта.

Накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семен Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин. Кроме того, нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав, а Кирилл Марченко — в резерв. В рядах нашей сборной два представителя казанского «Ак Барса» — вратарьТимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков.