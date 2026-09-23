Сборная России по хоккею может вернуться в турниры IIHF

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22 октября может стать ключевым днем для российского хоккея.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF), которая сохранила запрет на участие российских команд в международных соревнованиях сезона 2026/27.

Об этом стало известно «Матч ТВ». Ранее ФХР подала апелляцию на вердикт IIHF.

Если CAS встанет на сторону российской стороны, сборные России смогут претендовать на возвращение в турниры под эгидой IIHF.

В частности, речь идёт о молодежном чемпионате мира 2027 года, который пройдет в декабре.