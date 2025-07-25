Сборная России по синхронному плаванию завершает выступления на Чемпионате мира

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Сегодня сборная России по синхронному плаванию, в составе которой выступает воспитанница казанской школы Покровской Агния Тулупова, завершает выступления на Чемпионате мира.

Российские спортсмены на сегодняшний день уже имеют в своем активе 7 медалей – три золота, два серебра и две бронзы. Заключительное выступление нашей группы в акробатической программе будет транслироваться в 14:00 по московскому времени.

«От того, насколько четко спортсменки смогут выполнить указания главного тренера и обуздать свои эмоции, зависит то, медаль какого достоинства сможет сегодня завоевать наша молодая команда. Я хочу пожелать успеха нашим девчонкам и призываю всех поболеть за нашу сборную», – поделилась с журналистом «Татар-информа» член Общественной палаты России, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.