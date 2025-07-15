Сборная России по синхронному плаванию провела первые тренировки на чемпионате мира в Сингапуре. Программа синхронистов начнется 18 июля.

Российские спортсмены выступят в следующих видах программы:

Соло – Александр Мальцев;

Дуэт – Татьяна Гайдай, Майя Дорошко;

Микс – Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова;

Группа (техническая и акробатическая программы) – Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова и Анастасия Шмидт (запас).

В произвольной программе россиянки не будут принимать участия.

Стартуют соревнования 18 июля в 10.00 с программы соло у женщин, а в 14:00 начнут соревноваться женские дуэты (техническая программа). 19 июля пройдут мужские и женские финалы в соло (техническая программа). 21, 22 июля состоятся финалы у технических групп, а 24-25 июля – финалы акробатических групп.

«Для молодой команды Татьяны Покровской – это огромный вызов. Российские синхронисты не были на чемпионатах мира шесть лет. Конечно были международные старты, Игры БРИКС, Игры Дружбы, стараясь поддерживать форму и оттачивать программу. Но полномасштабных мировых турниров на выезде не было», – поделилась в разговоре с журналистом «Татар-информ» член Общественной палаты России Ольга Павлова.

Также она отметила, что в составе сборной России выступает воспитанница Казанской школы Покровской Агния Тулупова.

«Я курирую эту девочку более 8 лет. Она проделала огромную, колоссальную работу. Наверное только очень немногие люди знают, через что пришлось пройти этой спортсменке, чтобы попасть в сборную страны. Очень ждём и верим в удачное выступление наших спортсменов», – подчеркнула Ольга Павлова.

Мировое первенство пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Россияне впервые с 2019 года допущены на турнир в нейтральном статусе.