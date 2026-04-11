Сборная России по шахматам взяла серебро турнира ШОС

Сборная России по шахматам заняла второе место на командном турнире стран ШОС, который прошел в Шанхае. Об этом сообщает «ТАСС».

В финале российская команда уступила сборной Китая – победитель определился в армагеддоне.

За сборную России выступали Владислав Артемьев, Александр Грищук и Полина Шувалова, тренером команды был Александр Рязанцев. В составе китайской сборной сыграли 17-й чемпион мира Дин Лижэнь, Юй Янъи и 17-я чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь.

В матче за третье место команда Монголии обыграла сборную Белоруссии.