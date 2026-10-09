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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 15:37

Сборная России по гимнастике может пропустить чемпионат мира из-за виз

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Сборная России по гимнастике может пропустить чемпионат мира из-за виз
Фото: Федерация гимнастики России sportgymrus.ru

Федерация гимнастики России сообщила, что национальная команда до сих пор не получила визы от властей Нидерландов для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Турнир пройдет с 17 по 25 октября 2026 года в Роттердаме.

В заявлении федерации отмечается, что задержка ставит под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На чемпионате мира разыграют первые командные квоты, которые получат три лучшие мужские и три лучшие женские сборные.

«Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований», – говорится в документе.

Федерация гимнастики России уведомила World Gymnastics о ситуации и продолжает работать над решением визового вопроса совместно с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабе.

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