Сборная России по футболу выиграла у Мальты в отборочном матче чемпионата мира-2022
Национальная сборная России по футболу обыграла сегодня в Москве команду Мальты со счетом 2:0. Это был матч 6-го тура в европейской отборочной группе Н чемпионата мира-2022.
У россиян отличились нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который забил мяч в начале первого тайма и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти в конце игры.
В составе сборной России во второй тайме на поле появился защитник «Рубина» Илья Самошников, для которого этот матч стал уже третьим на национальную команду. Голкипер казанского клуба Юрий Дюпин в заявку на игру не попал.
По итогам встречи россияне набрали 13 очков и лидируют в группе вместе со сборной Хорватии.
На третьей строчке расположилась Словакия (9 очков) с которой сборная России сыграет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
Далее идут Словения (7 очков) и Мальта с Кипром, набравшие по 4 очка.