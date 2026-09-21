Сборная России по футболу сыграет в Казани в новой форме

Фото: rfs.ru

РФС и спортивный бренд JOGEL представили новую экипировку сборной России по футболу. Домашний и гостевой комплекты складываются в две части одной истории, а парадно-тренировочная коллекция переосмысляет современную национальную классику.

Подчеркнем, что в основу графического паттерна игровой футболки лег первый аккорд гимна России в тональности до мажор. Его звуковая волна была оцифрована, переведена в математический график и стала частью визуальной структуры формы.



Издалека футболка читается как чистый и узнаваемый образ национальной команды. При ближайшем рассмотрении открываются детали: звуковой рисунок, фактура материала, слова гимна внутри воротника, объемное вязание и знак подлинности Authentic Product.

На внутренней стороне воротника «домашней», красной футболки – первые слова гимна: «Россия – священная наша держава». Гостевая же подхватывает ее кульминацией. Внутри воротника белой футболки – строка припева: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Добавим, что материал обработан по технологии PerFormDRY, которая помогает отводить влагу во время высокой физической нагрузки. Воротник и отделка рукавов выполнены из объемного 3D-вязаного материала и добавляют футболке еще один уровень фактуры.



Новый комплект болельщики смогут увидеть на игроках во время товарищеского матча Россия – Иран в Казани 29 сентября.