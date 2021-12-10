Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи к Чемпионату мира-2022 в Лужниках

Стыковые матчи к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре сборная России проведет на стадионе «Лужники», сообщает РФС.

«В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. В случае продолжения борьбы в стыках финальная встреча пройдет в „Лужниках“ 29 марта. В ней сборная России сыграет с победителем пары Швеция — Чехия», — рассказали в ведомстве.

При этом в случае проигрыша нашей сборной полякам, 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой из параллельного матча между шведами и чехами.