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На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 09:17

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном на «Ак Барс Арене»

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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном на «Ак Барс Арене»
Фото: rfs.ru

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сегодня состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Это будет первый матч национальной команды в рамках осеннего окна ФИФА. Соперник — участник прошедшего чемпионата мира 2026 года. Иран занимает 22-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Россия расположилась на 35-й строчке.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о серьезных проблемах в линии обороны. Кирилл Данилов не сыграет из-за воспаления сухожилия, также есть травмы у Осипенко, Литвинова, Морозова и Сильянова. Из центральных защитников доступны лишь Игорь Дивеев и Виктор Мелехин.

В пресс-службе сборной Ирана заявили, что команда сыграет сильнейшим составом. Форвард Сердар Азмун также будет готов принять участие в матче. Иранцы подходят к игре после поражения от Узбекистана (1:3) в товарищеском матче.

С 16:30 на территории стадиона будут работать различные активности – автограф-сессии с легендами российского футбола, концерт группы «Корни» и другие.

#сборная России по футболу
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