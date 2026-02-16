news_header_top
Сборная России по футболу проведет товарищеские встречи с Мали и Гватемалой

Фото: Михаил Шапаев / РФС

В конце марта сборная России проведет две встречи со сборными Мали и Гватемалой в рамках товарищеских игр.

Первый матч состоится 27 марта в Краснодаре против команды из Западной Африки – Мали. Эта встреча станет первым противостоянием в истории этих двух стран. Вторая игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге с командой Центральной Америки – Гватемалой.

Обе сборные не принимали участия квалификации чемпионата мира-2026. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина проведут два матча с командами из топ-100 рейтинга ФИФА. Мали занимает 54-е место в международном рейтинге ФИФА, а Гватемала – 94-е.

Сборная России по футболу отстранена от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. Последние матчи с участием национальной команды России также носили товарищеский характер и прошли осенью 2025 года. Тогда россияне сыграли вничью с Перу (1:1) и уступили Чили (0:2).

