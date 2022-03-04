Сборная России по футболу проведет сбор и товарищеские матчи

Национальная команда России по футболу 21 марта соберется в Москве на тренировочные сборы, которые продлятся до 27 марта, сообщает пресс-служба РФС.

Это решение принято из-за переноса матчей 22-го тура чемпионата России по футболу на 19 и 20 марта.

Сообщается, что в ходе сборов могут быть проведены контрольные матчи. Соперники будут определены позже.

Напомним, что сборная России по решению ФИФА не выступит в стыковых матчах против Польши за право играть на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме того, российские футбольные клубы временно отстранены от еврокубков.