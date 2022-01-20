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Спорт
20 января 2022  14:20
Арсений Каримов

Сборная России по футболу поздравила уроженку Татарстана Абдуллину с дебютом за «Челси»

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Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина вчера дебютировала в составе лондонского «Челси» в четвертьфинале Кубка женской английской лиги против «Вест Хэма», выйдя на замену. С этим событием ее поздравила сборная России по футболу, разместив соответствующий пост в «Твиттере».

В нем расположена подпись «С дебютом, Алсу» и фото спортсменки в форме лондонского клуба.

Напомним, Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре этого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

#женский футбол #челси
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