Сборная России по футболу поздравила уроженку Татарстана Абдуллину с дебютом за «Челси»

Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина вчера дебютировала в составе лондонского «Челси» в четвертьфинале Кубка женской английской лиги против «Вест Хэма», выйдя на замену. С этим событием ее поздравила сборная России по футболу, разместив соответствующий пост в «Твиттере».

В нем расположена подпись «С дебютом, Алсу» и фото спортсменки в форме лондонского клуба.

Напомним, Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре этого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.