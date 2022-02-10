Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, потеряв одну позицию

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и опустилась с 34-го места на 35-е.

Обновление в рейтинге произошло по причине завершившегося недавно Кубка Африки. С 34 строчки Россию сместила сборная Египта, дошедшая до финала турнира.

Первое место в рейтинге сильнейших футбольных сборных мира продолжает занимать Бельгия, которая располагается на этой позиции уже с 2018 года. Второе место занимает Бразилия, третье — Франция.

Стоит отметить, что свой ближайший матч наша национальная сборная под руководством Валерия Карпина проведет 24 марта против сборной Польши в рамках квалификации к Чемпионату мира – 2022 в Катаре.