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Спорт
10 февраля 2022  13:46
Дамир Садриев

Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, потеряв одну позицию

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Сборная России по футболу потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и опустилась с 34-го места на 35-е. 

Обновление в рейтинге произошло по причине завершившегося недавно Кубка Африки. С 34 строчки Россию сместила сборная Египта, дошедшая до финала турнира. 

Первое место в рейтинге сильнейших футбольных сборных мира продолжает занимать Бельгия, которая располагается на этой позиции уже с 2018 года. Второе место занимает Бразилия, третье — Франция.

Стоит отметить, что свой ближайший матч наша национальная сборная под руководством Валерия Карпина проведет 24 марта против сборной Польши в рамках квалификации к Чемпионату мира – 2022 в Катаре. 

#Футбол #сборная России по футболу
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